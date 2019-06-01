بيلوسي تندد بـ"تهوّر" ترمب بعد تهديده المكسيك برسوم جمركية

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واشنطن: ندّدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الجمعة بـ "تهوّر" الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد تهديده بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على التحرك ضد تهريب المخدرات وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.
وقالت بيلوسي "مرةً جديدة أثار الرئيس فوضى على الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك "بدلاً من أن يقدّم حلولا للعمال والمستهلكين الأميركيّين".
وأطلقت الإدارة الأميركية عملية المصادقة على الاتفاق الجديد للتجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكنّ ترمب أثار بلبلة عبر فرض رسوم جمركية على السلع المكسيكية اعتبارا من 10 حزيران/يونيو بسبب قضية الهجرة غير الشرعية.
لكن ترمب قلل من احتمال المصادقة بسرعة على الاتفاق بعدما أعلن مساء الخميس "فرض رسوم جمركية نسبتها 5 بالمئة على كل البضائع القادمة من المكسيك اعتبارا من 10 حزيران/يونيو" طالما استمر تدفق المهاجرين السريين على الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية.
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة إن "الرسوم الجمركية سترتفع تدريجيا طالما أن مشكلة الهجرة لم تحل".
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