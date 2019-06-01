شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمنى: تقارير "هيومان رايتس" تعتمد دائما على معلومات مغلوطة وكاذبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عبد الحميد خيرت، الخبير الأمنى، أن تقرير هيومان رايتس ووتش، مبنى على معلومات مغلووطة وغير دقيقة، وهذا يحتاج إلى تحرك للرد بشكل كبير على هذه الأكاذيب التى تروجها هذه المنظمات.

وأضاف الخبير الأمنى فى تفنيد أكاذيب هذه المنظمة، أن المنظمة الحقوقية ذكرت معلومات كاذبة عن الأوضاع فى سيناء، وتجاهلت ما تقوم بها الجماعات الإرهابية من قتل للأبرياء من رجال الأمن والمواطنين المدنيين، راحوا غدر على يد الإرهاب.

وتابع :"أن تحرك رجال الأمن فى أرض سيناء لمواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على العناصر الإرهابية المنتشرة بها تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، وبالتوازي تقوم الدولة القوات المسلحة بدعم جهود الدولة في مشروعاتها التنموية على أرض سيناء على كافة الأصعدة، ولكن لم يتم ذكر أى شئ من ذلك فى التقرير الكاذب الذى أعدته هذه المنظمة .

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