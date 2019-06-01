شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب بتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب صبرى يوسف، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية فى استنباط محاصيل جديدة من المحاصيل السكرية ، تكون عالية الانتاجية وإرشاد الزراع وتدريبهم عليها.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن المجلس منوط به القيام بدوره وهو استنباط سلالات جديدة من المحاصيل السكرية تعطى انتاجية اعلى وفى نفس الوقت تكون بديلة لبعض المحاصيل القائمة وذلك حتى يكون هناك تنوع فى المحاصيل السكرية مما يضمن تحقيق اكتفاء ذاتى وتصدير الفائض.

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وأشارعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات باللجنة والتى يأتى فى مقدمتها اقرار قانون الرى الجديد ، الذى يهدف لحسن استغلال الموارد المائية المتاحة، وعلى مجلس المحاصيل السكرية أن يواكب هذه النظرة والمستهدف من قانون الرى الجديد.