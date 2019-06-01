شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: تعديلات قانون المنظمات العمالية تشجع العمال على العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.



وقال "الزنط"، لـ"الخليج 365"، أن هذه التعديلات تخفض الأعداد المطلوبة فى شروط إنشاء اللجان النقابية وتكوين النقابات العمالية واتحادات العمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشجع العمال على تكوين لجان نقابية والمشاركة فى العمل النقابى.



جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت للبرلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأجاز التعديل للعاملين بأى منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين فى المنشآت، التى يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.



كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.