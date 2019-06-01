كواليس مأمورية الفجر.. كيف أوقع أمن الجيزة بـ"خط أسوان" وشقيقه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة هروب استمرت فترة طويلة، ظن معها شقيقان مطلوب ضبطهما على ذمة قضايا عدة أن سقوطهما في قبضة الشرطة أمر مستبعد لاسيما رحيلهما عن مسقط رأسهما إلا أن مباحث الجيزة أنهت تلك الرحلة.

"حسب الله.ع" عاطل لا يتجاوز الـ26 سنة، ذاع صيته في أسوان بـ"الخط" بعدما كون مع شقيقه الأكبر "عبد الرحمن" تشكيلا عصابيا وعُرفا بـ"ثنائي الموت" إذ تورطا في ارتكاب وقائع تنوعت ما بين قتل وحريق عمد وبلطجة وسرقة بالإكراه وتهديد وابتزاز.

بمرور الوقت أضحى الشقيقان مطاردين من قوات الشرطة إلا أن تغيير أماكن إقامتهما بشكل دائم حال دون سقوطهما رغم تعدد المأموريات التي استهدفتهما.

منذ 3 أشهر ترك "ثنائي الموت" أسوان واستقر بهما الحال في شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمالي محافظة الجيزة، هربا من ملاحقات ومطارادت قوات الأمن التي لم تتوقف في سبيل الإيقاع بهما.

منذ ترأسه وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم عمد المقدم مجدي موسى إلى تنشيط مصادر المعلومات السرية، والعمل على جمع المعلومات على مدار الساعة تحقيقا لتوجيهات اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة بفرض السيطرة الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.

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معلومات سرية وردت لرجال المباحث بأن عنصرين شديدي الخطورة يختبئان في شقة بمنطقة بشتيل بدائرة القسم. لم يتردد رئيس المباحث في إبلاغ اللواء محمد عبد التواب نائب مدير المباحث الذي وجه بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال.

خطة البحث تركزت على تكثيف التحريات حول المتهمين ونشاطهما، إذ أكدت جهود العقيد محمد عرفان مفتش القطاع والمقدم أمثل حرحش وكيل القطاع أنهما هاربان من الشرطة بأسوان وصادر ضدهما نحو 16 قضية متنوعة.

اجتماع موسع ترأسه أحد قيادات المديرية؛ لوضع اللمسات النهائية لمأمورية ضبط العنصرين، وتم تحديد ساعة الصفر فجرا، واستهدفت مأمورية محل اختباء المتهمين بمشاركة الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم وقوة من الأمن المركزي.

عنصر المفاجأة كان له مفعول السحر في السيطرة على "الخُط" وشقيقه اللذان فوجئا برجال الشرطة داخل الشقة محل سكنهما، وتم ضبطهما وبحوزتهما طبنجة مُبلغ بسرقتها وكمية من الذخيرة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم للتحقيق.

مأمورية الفجر أنهت رحلة هروب "خُط أسوان"، الخبر السار الذي حظي بإشادة اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام ومسؤولي مديرية أمن أسوان، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.