"التعاون الإسلامي": نرفض ربط الإسلام بالإرهاب.. والمساس بأمن السعودية مساس بالعالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إن القمة الإسلامية ستشكل علامة فارقة في تاريخ المنظمة التي تتوج عامها الـ 50.

وتابع العثيمين، في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة، أن المملكة العربية السعودية حريصة على مساعدة المنظمة بكل الإمكانيات والتعزيزات.

وأشار العثيمين، إلى أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا عرق.

وتابع العثيمين، أن دول العالم الإسلامي تقع في قلب التداعيات الخطيرة للأزمات والتحديات الدولية.

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وشدد العثيمين، على أن المساس بأمن المملكة العربية مساس بأمن العالم الإسلامي بأسره، وأن المنظمة متضامنة مع السعودية في كل ما تتخذه للدفاع عن أمنها

وأكد الأمين العام للمنظمة، على أن المنظمة ترفض المحاولات المتكررة لربط الإسلام بالأعمال الإرهابية.

وأضاف العثيمين، أن القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا جميعًا

، مشيرًا إلى أن السلام العادل والشامل هو الحل الأمثل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وتابع الأمين العام، أن القمة الحالية تنعقد في ظروف حرجة، موضحًا أن السلام العادل الشامل هو الأنسب للقضية الفلسطينية على حدود عام 67 وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.