انطلاق أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انطلقت منذ قليل أعمال قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في القمة وفود عديدة من دول العالم الإسلامي، ويترأس وفد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويترأس وفد السودان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وتشارك قطر بوفد يترأسه رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

واستضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

Advertisements

وشهدت مكة ليل الخميس الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة، يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.

وتتخذ القمة شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، في حين ترفع المنظمة الـ50 عاماً شعاراً حيّاً لها يشير إلى مسيرة التضامن الإسلامي والعمل المشترك بين دولها الأعضاء في المنظمة، التي تُعد ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، كما تُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها، دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.