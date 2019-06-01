وكالات - أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن اليوم، الجمعة 31 ماي 2019، بمقتل أكثر من 1300 مدني "من دون قصد" في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على داعش في عام 2014.
وأشار التحالف الدولي في بيان إلى أنه شن 34,502 غارة بين أوت العام 2014 ونهاية أفريل الحالي.
وبيّن التحالف أنه "خلال هذه الفترة وإستنادا إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب تقما، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف".
وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به. وقتل، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 3800 مدني بينهم نحو ألف طفل في غارات للتحالف الدولي في سوريا فقط.
ويؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.
وبدأ التحالف الذي ضم أكثر من 70 دولة، عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يقول إنه قتل 1300 مدني "دون قصد" في غاراته في سوريا والعراق منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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