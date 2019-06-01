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الرئيس التونسي يدعو إلى إنهاء النزاعات ومظاهر التطرف والانقسام

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  أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن القضايا التي تواجهها الأمة العربية والإسلامية تستدعي المزيد من التضافر والتعاون المشترك ،مشددا على أن التطرف والإرهاب يستنزف موارد

البلدان العربية والإسلامية.

وقال السبسي -في كلمته الليلة نيابة عن المجموعة العربية أمام أعمال القمة الإسلامية الـ14 والتي تعقد بقصر الصفا

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بمكة المكرمة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل "-إن تونس تعمل جاهدة على توثيق روابط التعاون والترابط بين الدول العربية والإسلامية ، كما دعا إلى بناء موقف عربي إسلامي قادر على إنهاء النزاعات ومظاهر التطرف والانقسام.
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