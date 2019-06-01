بحضور السيسي.. إنطلاق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية في السعودية

انطلقت في مدينة مكة أعمال قمة المؤتمر الإسلامي تحت شعار "يداً بيد نحو المستقبل"، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

ويتزامن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.

وأمس الجمعة، اختتمت في مكة المكرمة أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، ودانت القمتان تدخلات إيران وميليشياتها في شؤون المنطقة.

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وتأتي القمم في خضم توترات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى خلفية "عمليات تخريب" تعرضت لها سفن في خليج عُمان في 12 مايو، وضربات نفذها المتمردون الحوثيون بطائرات

مسيرة على منشآت نفطية سعودية في 14 مايو.

وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن اجتماعات مكة تسعى إلى العمل على بناء مستقبل الشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وأضاف الملك سلمان: "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا"، حسب تغريدات نشرها الحساب الرسمي للعاهل السعودي على "تويتر"، ليل الجمعة.