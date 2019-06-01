الوفود تطلع على صواريخ طهران البالستية

اطلع قادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية على نماذج الصواريخ البالستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية ، حيث بلغ عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على المملكة أكثر من 225 صاروخا بالستيا أحدها حاول استهدف مكة المكرمة.

جاء ذلك في المعرض المقام في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة بعنوان «حقائق في دقائق» حيث اطلع الضيوف على الصواريخ البالستية الإيرانية التي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها، وكذلك الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع «أبابيل - راصد» التي جرى التعامل معها وبلغت أكثر من «155» طائرة بدون طيار.

نماذج متنوعة

ويضم المعرض نماذج من الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع «قيام» والطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع (أبابيل) والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وقاذفات «آر بي جي» وناظورا بصريا للرصد إيرانية الصنع، وكذلك صاروخا مضادا للدروع إيراني يسمى «دهلوي» استخدمته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في عملياتها العدائية والإرهابية في تهديد أمن المملكة وكذلك الأمن الإقليمي والدولي.

أدلة مادية

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كما ضم المعرض شاشة عرض تلفزيونية تظهر الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للميليشيا الحوثية الإرهابية.

يذكر أن الصاروخين البالستيين المعروضين تم اعتراضهما في محاولتين لاستهداف مكة المكرمة عام 2017، ومحاولة استهداف العاصمة الرياض عام 2018.

وقام المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، باطلاع القادة المشاركين في القمم الثلاث على تفاصيل تدخلات النظام الإيراني ودعمه الميليشيا الحوثية الإرهابية، وعرض الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني.

وأقيم المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى اليمن.