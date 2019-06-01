ملك الأردن وولي عهد أبو ظبي يغادران جدة

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
كما غادر ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جدة أمس بعد حضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين التي عقدت بمكة المكرمة.
وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات رئيس بعثة الشرف تركي بن عبدالله الدخيل ومندوب عن المراسم.
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