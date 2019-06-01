الربيعة: مساعدات المملكة لا ترتبط بالجانب السياسي

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة قدمت خلال عقدين من الزمن نحو 87 مليار دولار لأكثر من 81 دولة، بينما قدم المركز 1011 مشروعا إلى 44 دولة بتكلفة تجاوزت 3.5 مليارات دولار، لافتا إلى أن المملكة لا تربط العمل الإنساني بأي عمل عسكري أو سياسي أو عرقي أو ديني.

وعدّ الدكتور الربيعة في المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس، في فندق فور بوينتس شيراتون مكة، استضافة المملكة القمم الخليجية والعربية والإسلامية في العشر الأواخر بجوار بيت الله العتيق ليس بغريب عليها، مؤكدا أن المملكة كانت وستظل واضحة أمام العالم أجمع بالريادة في تقديم الغالي والنفيس في العمل الإنساني، وتعمل على وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة وإرادة الخير للجميع، وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.

التزام المملكة

وبين الدكتور الربيعة، أن الأمم المتحدة تتطلع من الدول المانحة إلى أن تقدم ما يقارب 0.7% من الناتج القومي كمساعدات إنسانية، إلا أن المملكة إما التزمت بهذا الرقم أو تجاوزته، حيث وصلت مساعدات المملكة كما في عام 2014م إلى ما يقارب 2% وهو أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشاء هذه المنظمة.

وقال «إن اليمن يأتي في مقدمة الدول تليها دولة فلسطين ثم سورية والصومال وباكستان وإندونيسيا والعراق وغيرها من الدول التي نقدم لها المساعدات من خلال الـ44 دولة التي ساعدناها خلال الأربع سنوات الماضية»، مضيفا أن المركز يهتم بالمرأة ونفذ لها أكثر من 225 مشروعا، بينما وصل خلال أربع سنوات إلى 62 مليون امرأة حول العالم بمبالغ وصلت إلى 390 مليون دولار.

كما وصل المركز خلال 4 سنوات إلى 114,000,000 طفل بـ234 مشروعا في برامج التعليم والحماية والأمن الغذائي والتغذية والصحة والإصحاح البيئي.

استقبال المهاجرين

وبين أن المملكة لديها أكثر من 561.000 زائر يمني، وأكثر من 262.000 زائر سوري، وأكثر من 249.000 زائر من الأقلية الروهنجيا من ميانمار الذين يواجهون التحديات الإنسانية الكبيرة، «وهذه الأرقام‏ تمثل أكثر من 5% مقارنة بالشعب السعودي»، مفيدا أن المملكة تحتل المركز الثاني في استقبال المهاجرين، بعد الولايات المتحدة الأميركية.

الاهتمام باليمن

وأوضح الدكتور الربيعة أن اليمن تحتل الاهتمام الأكبر من المملكة، إذ وصلت مساعداتها خلال السنوات الأربع الماضية إلى أكثر من 12 مليار دولار موزعة بين المساعدات الإنسانية والإنمائية ودعم الاقتصاد في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني، كما أطلق المركز أكثر من 345 مشروعا في اليمن، دون تمييز بين المناطق، لافتا إلى جهود المركز في دعم وزارة الصحة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للسيطرة على وباء الكوليرا.

وأضاف أن مشروع مسام لنزع الألغام نزع أكثر من 71 ألف لغم أرضي من بين أكثر من مليون و100 ألف لغم قامت الميليشيات الانقلابية بزرعها في أراضي اليمن.

78 مشروعا لفلسطين

من جانب آخر، قدم المركز منذ إنشائه أكثر من 78 مشروعا في فلسطين بأكثر من 352 مليون دولار في القطاعات الإنسانية التي تصدرها الأمم المتحدة في كل عام، إضافة إلى تقديم أكثر من 191 مشروعا في سورية خلال السنوات الأربع الماضية بمبلغ يصل إلى 276 مليون دولار، وتقديم التعليم المجاني والرعاية الصحية في مستشفيات وزارة الصحة لأبناء اللاجئين السوريين، إضافة إلى تقديم أكثر من 37 مشروعا بمبالغ تعدت 175 مليون دولار للشعب الصومالي، وتنفيذ أكثر من 105 مشاريع في باكستان.

أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة

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- تقديم 87 مليار دولار لأكثر من 81 دولة خلال عقدين

- تقديم 1011 مشروعا إلى 44 دولة بكلفة 3.5 مليارات دولار

- نفذ أكثر من 225 مشروعا للمرأة

- الوصول إلى 62 مليون امرأة حول العالم بمبالغ تقدر بـ390 مليون دولار

- وصل المركز إلى 114 مليون طفل بـ234 مشروعا خلال 4 سنوات

- تستضيف المملكة 561 ألف زائر يمني، و262 ألف زائر سوري، و249 ألف زائر من الروهينجا

- وصلت المساعدات المقدمة لليمن خلال 4 سنوات إلى 12 مليار دولار

- نفذ المركز أكثر من 150 مشروعا لأطفال اليمن بتكلفة 500 مليون دولار

- نزع مشروع مسام أكثر من 71 ألف لغم أرضي زرعتها الميليشيات في اليمن

- قدم المركز منذ إنشائه 78 مشروعا في فلسطين بتكلفة 352 مليون دولار

- تقديم أكثر من 191 مشروعا في سوريا بتكلفة 276 مليون دولار

- تقديم 37 مشروعا بتكلفة 175 مليون دولار للصومال، وتنفيذ 105 مشاريع في باكستان