"العمالقة" تصد هجوماً للميليشيات على حيس

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن) صدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على حيس جنوب الحديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وتمكنت ألوية العمالقة من التصدي لهجوم واسع شنته الميليشيات على منطقة «بني مغازي» شمال المدينة.وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع تابعة للميليشيات في الضالع في إطار عملية «صمود الجبال» المستمرة لتطهير المحافظة. وشنت غارة على منطقة مريفيدان بجبل ناصة في منطقة مريس شمال الضالع، ودمرت عربة بي ام بي تابعة للحوثيين، كما شنت غارة أخرى استهدفت تجمعاً في منطقة الزيلة. وأوضح أن مدفعية قوات الجيش استهدفت تجمعاً للميليشيات في مناطق القفلة ومعزوب شخب والزبيريات غربي مديرية قعطبة. وقال إن ضربات نفذتها مقاتلات التحالف دمرت أكبر مخزن أسلحة للميليشيات في منطقة سليم شمال قعطبة.

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