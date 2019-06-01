"التحالف" يتعهد بحماية اليمن من طغيان الميليشيات

مكة المكرمة (وكالات)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد طيار ركن تركي المالكي، أن المملكة العربية السعودية عملت مع أشقائها للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وحمايته من طغيان ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيراً خلال مؤتمر صحفي في مكة المكرمة إلى أن العلاقة بين المملكة واليمن تاريخية نابعة من الدين والدم والنسب والأخوة والجوار.

وقال إن الميليشيات خططت للانقلاب على الدولة اليمنية وتهديد أمن السعودية ودول الخليج وسلب موارد ومقدرات اليمن، لافتاً إلى أن تهديد الميليشيات كان بمثابة تهديد وجود دول واقتصاديات شعوب المنطقة كاملة على أساس أنها إحدى الأذرع للنظام الإيراني في المنطقة. وأضاف أن القراءة الحالية والمشهد الإقليمي والدولي للأحداث السياسية يثبت الترابط ما بين الأنظمة الداعمة التي تمارس الإرهاب وأيضاً الجماعات والميليشيات الإرهابية خصوصاً في الشرق الأوسط.

وشرح المالكي أشكال التدخل الإيراني في اليمن، قائلاً إنها تتلخص بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة. كما شرح أن بعض الأسلحة الحوثية توجد عليها صور بشار الأسد، ويتم تهريبها لليمن من الضاحية الجنوبية في بيروت. وعرض صوراً لمصادرة أسلحة مرسلة من إيران وحزب الله للحوثيين، وصوراً لصواريخ إيرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية.

وتابع المالكي: «الحوثيون يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقاً»، عارضاً أدلة على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية نحو الرياض. وذكر بأن الصواريخ الباليستية صنعت في معامل الحرس الثوري وهي تصل ميناء الحديدة ثم تُنقل مجزأة إلى صنعاء. وشرح أن «السفينة سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وبمعلومات حول كافة السفن وتنقل الخبراء الإيرانيين لتهديد الملاحة في باب المندب». وشدد على أن الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة والطرقات البحرية في البحر الأحمر، حيث أحبط التحالف أكثر من 35 عملية إرهابية في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن الأهداف العسكرية بدأت لحماية الشعب والمواطنين اليمنيين في المدن والقرى وأيضاً من خلال تدمير القدرات لميليشيات الحوثي وحماية الشعب اليمني وإعادة الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها من المجتمع الدولي.

إلى ذلك، أصدرت السفارة اليمنية في واشنطن تقريراً حول علاقة ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعمها الرئيسي من النظام الإيراني مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وفي مقدمتها تنظيما «داعش» و«القاعدة». ويتضمن التقرير معلومات وصوراً تنشر لأول مرة عن الجهود الجادة والمساعي المتواصلة للحكومة اليمنية للقضاء على الإرهاب في جميع مناطق اليمن، وأسباب انتشاره وتوسعه في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. وكشف التقرير عن العلاقة المشبوهة بين ميليشيات الحوثي والقاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يعملون معها لتمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية في اليمن. وقال إن أنشطة شبكات التهريب لم تتضرر بل انتعشت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفِي تلك التي تتواجد فيها القاعدة. ومن تلك الأنشطة تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب الآثار والمشروبات الكحولية والأدوية والمواد المخدرة. كما تطرق التقرير إلى النجاحات المحققة وإلى التعاون اليمني- الأميركي على أعلى مستوى في مجال مكافحة الإرهاب وأهمية تطوير وتدريب المزيد من الوحدات الوطنية القادرة على خوض حرب استراتيجية ضد الإرهاب وتخليص البلاد من آثاره.