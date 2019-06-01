"خليفة الإنسانية" تعزز مساعداتها إلى سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشاريعها ومبادراتها الإنسانية في أرخبيل سقطرى ضمن الجهود الإغاثية المستمرة الهادفة لإنعاش وتطبيع الأوضاع في مختلف القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين في الجزيرة.

وقدمت المؤسسة مساعدات جديدة لمستشفى خليفة بن زايد في مدينة حديبوه والذي يعد المرفق الصحي الرئيسي الذي يقدم خدمات علاجية لأهالي الأرخبيل، كما تضمنت المساعدات مولدات ومنظمات كهربائية، للعمل على استقرار التيار الكهربائي في المستشفى والحفاظ على الأجهزة الطبية الحديثة المتواجدة فيه.

وأفادت إدارة المستشفى أن مدينة حديبوه تشهد مؤخراً انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي الأمر الذي استدعى ضرورة توفير مولدات ومنظمات كهربائية تسهم في الحفاظ على استقرار الكهرباء في المستشفى واستمرار خدماته بشكل طبيعي، موضحة أن بعض الأجهزة الطبية الحديثة التي تم تقديمها من الأشقاء في الإمارات تتطلب استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، وذلك حفاظاً على صحة المرضى في المستشفى وتأديتها لوظائفها لمعالجة المرضى على أكمل وجه. وقدمت إدارة المستشفى الشكر والتقدير لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد التي تولي المستشفى اهتماماً كبيراً من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين من أبناء الجزيرة، موضحاً أن الدعم الإماراتي للمستشفى يمثل السند الرئيسي والكبير في استمرار نشاطه الصحي بشكل متكامل.

وتواصلت الأعمال في مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في الشريط الساحلي غرب سقطرى، والذي يجري تنفيذه بدعم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ضمن مشاريعها التنموية الرامية لإنهاء معاناة الأهالي في تلك المناطق المحرمين من إمدادات المياه منذ سنوات طويلة.

وأكد مهندسون في مؤسسة المياه في سقطرى أن المشروع يجري تنفيذه وفق الخطة الزمنية وسيتم تجهيزه خلال الفترة القليلة القادمة، وأوضحوا أن المشروع سيعمل على إنهاء معاناة القرى والمناطق الواقعة في الشريط الساحلي الغربي والذين يتكبدون معاناة كبيرة في الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب.

وأضافوا أن المشروع الممول من المؤسسة جاء تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المواطنون، وأن المشروع يتركز على مد أنابيب جديدة من محطات ضخ المياه القريبة من تلك المناطق المعزولة.

من جهة ثانية، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ حملة «سقيا ماء» لإيصال وتوزيع المياه على أهالي مناطق نائية وريفية في سقطرى الذين يعانون من حالة جفاف وصعوبة في الحصول على مياه الشرب النظيفة. وأكد ممثلو الهيئة أن الفرق الإغاثية تقطع مسافات طويلة مروراً بطرق وعرة وجبلية من أجل الوصول للمستفيدين الذين يواجهون صعوبة في تأمين مياه نقية صالحة للشرب. وأوضحوا أن حملة «سقيا ماء» تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية والخدمية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر. وعبر المستفيدون من المشروع عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم في ظل معاناتهم بسبب شح المياه النظيفة الصالحة للشرب.