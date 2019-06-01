260 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

رام الله (الاتحاد) أدى أكثر من 260 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم برحاب المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة. وأغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومحيطها والمسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 260 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، وهو ما يمثل زيادة واضحة في أعداد المصلين في الأقصى هذا الشهر. وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة «أيتها الجماهير المسلمة المحتشدة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الفجر، لصلاة العشاء والتراويح، لصلاة الجمع والجماعات، كل ذلك يمثل رداً عملياً إيمانياً».

وأضاف أن تلك «رسالة واضحة موجهة إلى الطامعين في المسجد الأقصى وللمعتدين عليه والمقتحمين له بأن لا تتعبوا أنفسكم، لن تنالوا ذرة تراب من الأقصى فهو خط أحمر».

وفي وقت لاحق، توافد آلاف المصلين من مدينة القدس المحتلة ومحافظات الضفة وقطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مساء أمس لإحياء ليلة القدر.

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