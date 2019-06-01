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جرحى في إطلاق نار بمركز بلدية في ولاية فرجينيا الأميركية

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قالت الشرطة الأميركية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا اليوم الجمعة، وإن السلطات احتجزت مشتبهاً به.

وأكدت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن شخصاً أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة.

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