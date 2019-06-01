ترامب يجدد هجومه على المكسيك

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حملته على المكسيك مطالباً بالقضاء على كارتيلات المخدرات.

وكتب على "تويتر" "على مكسيكو أن تستعيد السيطرة على بلادها من أيدي كارتيلات المخدرات. الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات وكذلك المهاجرين!".

وأكد ترامب أن 90% من المخدرات في الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك وتعبر الحدود المكسيكية.

وبحسب الرئيس الأميركي قضى 80 ألف شخص العام الماضي و"دمرت" حياة مليون آخر بسبب هذه الافة.

وأضاف "هذا الوضع مستمر منذ سنوات ولم يتم اتخاذ أي تدبير لتسويته. نسجل عجزاً تجارياً بقيمة 100 مليار دولار مع المكسيك. آن الأوان!".

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يأتي هذا الهجوم الجديد على المكسك غداة إعلان ترامب المفاجئ زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من البلد المجاور لإرغام مكسيكو على التعامل فبشكل فاعل مع أزمة المهاجرين.

بدوره، قال أحد بيتر نافارو، أحد مستشاري الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إن الصين والمكسيك ستتحملان عبء الرسوم التي قررت الحكومة الأميركية فرضها على البلدين، في ظل تزايد المخاوف من تضرر الشركات والمستهلكين الأميركيين من زيادة الرسوم على الواردات الأميركية في إطار الحرب التجارية الراهنة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية، قال نافارو إن "حكومتي الصين والمكسيك ستدفعان ثمن هذه الرسوم، المنتجين في الصين والمكسيك سيدفعون ثمنها.. سنتحمل نحن جزءاً ضئيلاً من عبء هذه الرسوم".

وأضاف نافارو أنه يتوقع رد المكسيك على الرسوم الجديدة "بطريقة إيجابية للغاية وبسرعة شديدة" وأن تتخذ خطوات للاستجابة للمطالب الأميركية بشأن الهجرة، متهماً المكسيك بأنها "حزام توصيل للمهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى" إلى الولايات المتحدة.

وقال نافارو إنه يدعو "المستثمرين إلى التعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفاً أن الرسوم على المكسيك "خطوة ذكية من جانب الرئيس".