ترامب يعتزم الإعلان عن ترشحه لولاية ثانية خلال الشهر الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اعتزامه إعلان ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثانية في يوينو/ حزيران الجاري، خلال تجمع جماهيري بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.



وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "سأعلن رسميًا ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا، ونائب الرئيس مايك بنس، والسيدة الثانية (زوجة نائب الرئيس) كارن بنس، يوم 18 يونيو، في أورلاندو بفلوريدا".



وأضاف أن الإعلان عن ذلك سيتم في مركز "أمواي" للأنشطة الرياضية والترفيهية، الذي يتسع لـ20 ألف مقعد.



وتابع: "انضموا إلينا في هذا التجمع التاريخي".



وأرفق ترامب رابطا في تغريدته لمنفذ يتيح بيع التذاكر الخاصة بحضور تلك الفعالية.



ودونالد ترامب، هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وتولى المنصب لولايته الأولى في 20 يناير/كانون ثاني 2017، عقب تفوقه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.