العاهل السعودي: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة يوم الجمعة سيتصدى للتهديدات وسيعمل من أجل مستقبل الدول العربية والإسلامية.



وقال العاهل السعودي على تويتر قبيل القمة "سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا"



وفي وقت سابق يوم الجمعة دعا الملك سلمان خلال القمة العربية الطارئة إلى إجراء حاسم لوقف "التصعيد" الإيراني في أعقاب هجمات استهدفت أصول نفط خليجية، وذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أمريكيون إن نشر قوات أمريكية في المنطقة نجح في ردع طهران.



وشهدت مكة ليل الخميس- الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.

يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.



المصدر: وكالات