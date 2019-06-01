كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. منظمة التعاون الإسلامي: الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوسف بن أحمد العثيمين،

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،إنهم يعملون على التعاطي الفاعل مع الأزمات في المحيط الإقليمي والدول الإسلامية.

وأضاف العثيمين، خلال كلمته بالقمة الإسلامية، أن آفة الإرهاب والتطرف سرطان يتربص بالأمن والاستقرار في العالم، مشيرًا إلى أن الاعتداء على محطات الضخ السعودية والسفن الإماراتية هو إرهاب يهدد التجارة الدولية، مجددًا رفضهم المطلق لربط الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي.

وتابع: "القضية الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتنا جميعًا، والسلام العادل والشامل هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية".

