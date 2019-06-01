سعيدة شرف تكشف طقوسها في ليلة القدر وتعلن فكرة إنشائها علامة تجارية خاصة بالتجميل-فيديو

كشفت الفنانة سعيدة شرف، أنها تحيي ليلة القدر وفق طقوس دينية تقليدية مغربية، وتسهر على الاحتفال بابنيها، وتحضير أطباق خاصة في هذه المناسبة.

وقالت سعيدة شرف، إنها تحرص في الليلة المباركة، على تلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، كما تواضب على التقاليد المغربية، إذ يرتدي ابنيها أدم وصوفيا، أزياء تقليدية، مع تحضير طبق خاص بهذه مناسبة.

شرف التي دائبت في الآونة الأخيرة على نشر وصفات تجميل طبيعية لمتابعاتها على أنستغرلم، كشفت أنها تفكر في إنشاء علامة تجارية خاصة بها، وستحرص من خلالها على أن تكون أثمنتها في متناول جميع الطبقات.

وعن أعمالها الفنية، تحضر شرف أغنية تمزج بين الموسيقى الحسانية والموسيقى الافريقية، وتصدر بعد رمضان على شكل فيديو كليب بعنوان ” دكدك صيكاني”.