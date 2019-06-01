بمشاركة الأمير مولاي رشيد.. إنطلاق أعمال القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة

انطلقت في مدينة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، أعمال قمة المؤتمر الإسلامي تحت شعار “يداً بيد نحو المستقبل”، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط.

وجدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته الافتتاحية للقمة التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف. وقال الملك سلمان إن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه الأمة الإسلامية والعالم ويجب تظافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. ويحضر القمة التي يرأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عدد من قادة ورؤساء الدول العربية، من ضمهم الأمير مولاي رشيد الذي يمثل الملك محمد السادس، بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي، والفلسطيني محمود عباس، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

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