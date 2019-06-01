تلميح إلى فرض «الضريبة عبر الحدود» على كهرباء المغرب

اشتد النقاش داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، منذ أن بدأت الجارة الإسبانية في استيراد الطاقة الكهربائية القادمة من المحطة الحرارية لآسفي، والتي تُديرها مجموعة “سافييك” متعددة الجنسيات، ويعتبر الجانب الإسباني أن كهرباء المغرب، يمثل منافسة غير عادلة للشركات الإسبانية التي تُنتج الكهرباء، باعتبارها تخضع لضريبة الكاربون في الاتحاد الأوروبي، بينما كهرباء المغرب لا يخضع لأيّ ضريبة رغم أنه يُنتج بـ”الفحم الحجري” ويُشكل ضررًا على البيئة.

ومنذ الأسابيع الماضية، ظلت الحكومة الإيبيرية تبحث عن وسيلة لوقف هذه الواردات، وعلمت “أخبار اليوم” أنه في أبريل الماضي، ذهبت تيريزا ريبيرا، وزيرة البيئة والتحولات الإيكولوجية في إسبانيا، إلى بروكسل، للحديث حول قضية الشركات الإسبانية، ودعت الاتحاد الأوروبي للتدخل، متحدثة عن الطاقة الكهربائية القادمة من المغرب والتي لا تخضع لضريبة الكاربون، وتعتبر رخيصة، كما أنها تُشكل ضررا على الشركات الأخرى.

وكشفت معطيات ذات صلة، أنه في 05 من ماي الجاري، رد المفوض الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانيتي في رسالة على تساؤلات الحكومة الإسبانية، أشار فيها إلى “إمكانية استخدام” شرط دخول الواردات “المنصوص عليه في معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح باستخدام الأحكام الضريبية في مجال حماية البيئة في الاتحاد الأوروبي”. وأفادت مصادر “أخبار اليوم” أنه في 20 من ماي الجاري، أوضحت مراسلة موقعة من تيريزا ريبيرا وماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية الإسبانية، ووجهت إلى أرياس كانيتي وبيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي للشؤون المالية، طلب الجانب الإسباني وإصراره على فرض ضريبة ضد التلوث المطبقة على حدود الاتحاد الأوروبي.

مصدر إسباني كشف لـ”أخبار اليوم”، أن الجانب الإسباني ذهب للقول في إحدى المراسلات للاتحاد الأوروبي: “إذا انتهى الأمر بأوروبا إلى استيراد البضائع المنتجة في ظروف مناخية أقل صرامة وملوثة، فإن المشاكل البيئية والانبعاثات التي نتجنبها في أوروبا سوف نتحمل أعباءها بواسطة حصولنا على الواردات من البلدان التي تنتج السلع في ظروف بيئية ملوثة وأقل صرامة”.

ومن المنتظر أن تسبب محطة آسفي الحرارية، تأثيرا على اتفاق المغرب والجانب الأوروبي المتعلق باتفاقية التجارة الحرة الزراعية، إذا ما فرض الجانب الأوروبي ضرائب على “كهرباء المغرب”، إضافة إلى أن الإسبان قد يذهبون إلى فكرة أن الضريبة الجديدة لا يُمكن ان تطبق فقط على الطاقة، ولكن على جميع المنتجات المصنوعة من “الطاقة الأحفورية”.