نهائي عصبة الأبطال.. الوداد ينهي الشوط الأول منهزما أمام الترجي التونسي

يتخلف الوداد البيضاوي، بهدف دون رد، أمام الترجي التونسي، في الشوط الأول للمباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “رادس” في العاصمة تونس، برسم إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
وكما كان منتظرا، دخل الفريق التونسي مسيطرا على الكرة منذ صافرة البداية، محاولا فرض أسلوبه والتحكم في وسط الملعب، وهو الأمر الذي حققه فعلا، لكنه لم يخلق أي خطورة على مرمى الحارس رضا التكناوتي
في الجهة المقابلة، اعتمد الوداد على الكرات المضادة، لكن هذا الأسلوب لم يكن ناجعا أيضا، ولم يهدد مرمى الفريق التونسي
ومنذ الدقيقة 25، فرض الفريق التونسي ضغطا رهيبا على دفاع الوداد، وخلق عدد من الفرص الخطيرة، التي وجدت مدافعا متألقا، هو الإفواري إبراهيما كومارا.
وفي الدقيقة 32، سيخلق الوداد أول فرصة خطيرة في المباراة، بواسطة وليد الكرتي، الذي راوغ وسدد، لكن تسديدته صدها الحارس التونسي، وبعد دقيقتين فقط، حاول أيمن الحسوني برأسية، لكنها لم تكن بالقوة الكافية للوصول للشباك.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، بأن الشوط الأول سينتهي بالتعادل السلبي، سيستغل الجزائري يوسف البلايلي، خطأ في التغطية، ويسدد الكرة نحو شباك رضا التمناوتي، في الدقيقة 40.
لينتهي النصف الأول بتقدم تونسي بهدف دون رد.
جدير ذكره، أن مباراة الذهاب بين الفريقين، في الرباط، كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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