السعدية أزكون: أمضي رمضان في ضيافة الإصلاحيات و”الخيريات”-فيديو

كشفت الفنانة سعدية أزكون، أنها لا تمضي شهر رمضان رفقة أسرتها وأبنائها، إذ تخصص وقتها معظم أيام الشهر الكريم للإفطار مع نزلاء الإصلاحيات أو مراكز الإيواء “الخيريات”.
وأبرزت أزكون في حديثها لـ”اليوم24″ ، أنها تحاول مساندة نزلاء الإصلاحية، أو أطفال مراكز الإيواء، طيلة الشهر الكريم عبر الإفطار رفقتهم، كونهم بمثابتة أبنائها، وواجب عليها تقديم الدعم المعنوي لهم.
وترى أزكون في شهر رمضان فرصة للتسامح، ومناسبة لينتبه الشخص إلى أفعاله، ومحاولة تقويمها.
وعن ليلة القدر، أكدت أزكون أنها تمضيها رفقة أبنائها في أجواء مميزة، وطقوس دينية، وأجواء عائلية.
يذكر أن السعدية أزكون، حاضرة شهر رمضان الحالي، عبر مسلسل “رضاة الوالدة” الذي يعرض على القناة الأولى، ويحقق نجاحا بارزا.
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