تتويج أستاذ مغربي بأرقى جائزة وطنية للتميز في التعليم في كندا – فيديو

توج الأستاذ المغربي، سعيد المجداني، مدرس الإعلاميات، والبرمجة في كندا، بأرقى جائزة وطنية للتميز في مجال التعليم، بعد مسار حافل من البرامج، والإنجازات، التي حققها مع تلاميذه هذا البلد.

وسلم رئيس الوزراء الكندي “جاسن ترودو”، يوم الثلاثاء الماضي، الجائزة للأستاذ المجداني، الذي يعمل في مدرسة “ويست وود كميونيتي هاي سكو” في منطقة نائية غرب البلاد.

وخصص “جاستن ترودو” حفلا مميزا لتسليم الجوائز للمتوجين بجائزة برنامج “PMA” لتكريم أطر التعليم في كندا على إنجازاتهم، ومساهماتهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

المثير في قصة المجداني، تحديه كل الظروف غير المساعدة، حيث لم يجد ميزانية مخصصة لتدريس البرمجة في المؤسسة، التي يشتغل فيها، ولا المعدات التقنية اللازمة، لكنه تمكن بجهوده الخاصة من البدء في تدريس 15 تلميذا لهذه العلوم، قبل أن يتطور هذا العدد خلال السنوات اللاحقة إلى 330 طالبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ المجداني ينحدر من الشمال الغربي للمملكة، حيث عمل خلال التسعينيات لـ8 سنوات بسلك التعليم العمومي في المغرب، لينتقل مطلع الألفية الجديدة إلى كندا، حيث سيعمل لاحقا بتدريس الرياضيات بحكم تخصصه، قبل الانطلاق في مشوار تدريس البرمجة.