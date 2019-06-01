أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيحيي حفل إحياء ليلة القدر المباركة. وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة عشاء يوم غد السبت”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا السبت.. الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر بالقصر الملكي بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.