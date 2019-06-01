مئات الآلاف يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحيى مئات الآلاف من المصليّن، ليل الجمعة – السبت، ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الإسرائيليّة والتوترات في المدينة.

وبدأ مئات الآلاف بالاحتشاد في باحات الحرم القدسي الشريف منذ ما قلب الغروب، حيثّ أفطروا في باحاته ثم صلّوا التروايح ولاحقًا أحيوا ليلة القدر بقيام الليل والابتهال.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلاميّة في القدس، عزام الخطيب، إنّ أكثر من 400 ألف مصلّ أدوا صلاتي العشاء والتراويح الليلة... ولا زالت الناس خارج المسجد ولم نحصها بشكل كامل".

وقبل بدء صلاة العشاء أثنى خطيب المسجد الأقصى على الحشود التي شدّت الرحال إلى المسجد، وأشاد الخطيب بامتلاء المسجد الأقصى بالجموع الغفيرة، وقال "هنيئًا لكم بوجودكم في هذا المسجد في هذه الليلة المباركة"، داعيًا إلى المحافظة على المسجد من النواحي كافة.

أدى أكثر من ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة "الجمعة اليتيمة" من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

Advertisements

وامتلأت باحات الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بالمصلين على الرغم من درجات الحرارة المرتفعة، فيما قام فلسطينيون برش بعض المصلين بالمياه الباردة للتخفيف من وطأة الحرارة، وقدمت الجمعيات واللجان الطبية الإسعافات الأولية لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بالإغماء والغثيان بسبب الحر الشديد.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، الجمعة، القيود على دخول المواطنين الفلسطينيين إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة في الجمعة الأخيرة 'الجمعة اليتيمة' من شهر رمضان الفضيل.

وذكرت مصادر فلسطينية إن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية قد توجهوا منذ الصباح الباكر إلى حواجز الاحتلال العسكرية في محاولة للدخول للأقصى لأداء الصلاة فيه، فيما توجهت جموع الفلسطينيين من القدس وضواحيها وأراضي الـ48، من الجليل والمثلث والنقب والساحل لقضاء يوم الجمعة الأخير من رمضان في القدس وأداء صلاة الجمعة بالأقصى.