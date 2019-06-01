كلوب يكشف سبب قلقه قبل نهائي دوري الأبطال!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن قلقه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، بعدما خسر آخر 6 نهائيات خاضها.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحافي عشية المباراة "يبدو أنني لم أتعلم شيئًا من النهائيات السابقة، فالظروف مختلفة والمنافس أيضًا مختلف".

وأضاف "إذا كنت السبب الرئيسي في خسارة 6 نهائيات متتالية، فهذا أمر يدعو للقلق".

وفيما يتعلق بمسيرته مع الريدز، قال "لقد تعلمنا الكثير من خسارة آخر نهائي خضناه، والآن نحن فريق مختلف كليًا عن العام الماضي".

وأعلن كلوب جاهزية مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في المباراة، قائلًا "إنه جاهز، بعدما تدرب معنا بشكل جيد وأصبح على ما يرام، لكني لن أكشف لكم عن التشكيلة التي سنبدأ بها".

وأكد كلوب أن فريقه بات أكثر نضجًا منذ خسارة نهائي البطولة أمام ريال مدريد العام الماضي، حيث ضرب مثالًا بلاعبه الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، الذي خاض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم.

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وأكمل "لقد تفاجئنا بتأهلنا لنهائي العام الماضي، لأننا لم نكن قد وصلنا لمستوانا الحالي، رغم أننا لم نتغير على مستوى السرعة والمقومات الفنية، لكننا تطورنا كثيرًا، ولهذا السبب حصدنا 97 نقطة في البريمييرليغ".

وبسؤاله عن أفضلية فريقه في النهائي بعدما أنهى الموسم متقدمًا بفارق 26 نقطة عن توتنهام في جدول الترتيب، أجاب كلوب "إذا اعتقدت أن لديهم أفضلية، فسأكون مجنونًا، وكذلك سيكون ماوريسيو بوكيتينو، في حال اعتقاده بأننا نملك الأمر ذاته".

واستطرد "ربما يرانا البعض أوفر حظًا للفوز باللقب، لأننا حصدنا نقاطًا أكثر من توتنهام في الدوري، لكن مواجهتي الموسم بيننا، انتهتا بنتيجة 2-1، والمستويات كانت متقاربة للغاية".

ودافع المدرب الألماني عن نفسه ضد الانتقادات الموجهة له بسبب كثرة خسارة المباريات النهائية، حيث قال "هل تعتقدون بأنني ذو مسيرة تخللها سوء الحظ؟ لا ليس كذلك".

وأضاف "منذ عام 2012، وباستثناء 2017، خضت نهائيا واحدا على الأقل، وربما أكون صاحب الرقم القياسي في الفوز بمباريات نصف النهائي في آخر 7 سنوات".

واختتم "إذا رأيت نفسي خاسرًا، ستكون لدي مشكلة، لكني لا أرى الأمر من هذا المنظور، لهذا السبب نحن هنا، من أجل المنافسة على التتويج باللقب، ويمكنني كسب المزيد من الثقة بالنظر إلى هذا السجل".