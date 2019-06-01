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نيمار يستعين بميسي للعودة إلى برشلونة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي دا سيلفا يسعى للرحيل عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي والعودة إلى الإسباني مجددا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية المقربة من برشلونة، فإن نيمار يتوجب عليه الاعتذار لإدارة البلوغرانا، بسبب الطريقة التي رحل بها قبل عامين، نحو الفريق الباريسي.

وأضافت أن نيمار كذب على مسؤولي برشلونة حينها، عندما قال إنه لا يتفاوض مع مسؤولي بي إس جي، بينما غادر معسكر الفريق في الولايات المتحدة، دون أن يصافح أحدًا من زملائه.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي، يحاول بشتى الطرق العودة إلى البارسا، حيث تحدث في الأمر مع ليونيل ، الذي يتمتع بثقل كبير داخل النادي الكاتالوني.

ومن جانبها، لفتت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إلى تصريحات نيمار، التي ينهال فيها بالمديح على ميسي، حيث يؤكد دائمًا أنه له فضل كبير في مساعدته، أثناء تواجدهما سويا في برشلونة.

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