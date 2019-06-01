انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يستدعي سفير بلاده من قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 12:48 صباحاً - استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها في قطر فتح الرحمن محمد، بناء على طلب من المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكتب القناة الجزيرة، وهو ما يفتح الباب أمام بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأكدت قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، عبر تغريدة في حسابها في موقع "تويتر"، أن الخارجية السودانية استدعت سفير بلادها من الدوحة.

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وجاءت خطوة المجلس العسكري السوداني، بعد ساعات من قرارها بغلق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها والتحفظ على معداتها.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎