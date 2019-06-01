- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يستدعي سفير بلاده من قطر والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 12:48 صباحاً - استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها في قطر فتح الرحمن محمد، بناء على طلب من المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكتب القناة الجزيرة، وهو ما يفتح الباب أمام بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأكدت قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، عبر تغريدة في حسابها في موقع "تويتر"، أن الخارجية السودانية استدعت سفير بلادها من الدوحة.
وجاءت خطوة المجلس العسكري السوداني، بعد ساعات من قرارها بغلق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها والتحفظ على معداتها.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يستدعي سفير بلاده من قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.