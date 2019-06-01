العرب في مكة.. والرعب في طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في موطن رسول الله، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، اجتمع العرب على كلمة سواء.. نبذ العنف والإرهاب ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أتباع الملالي في إيران..

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