دعوات دولية لإنقاذ صحفيين يمنيين بمعتقلات الحوثي

دعت لجنة حماية الصحفيين الدوليين، الجمعة، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الصحفيين اليمنيين الذين تحتجزهم في معتقلاتها.

وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، مليشيا الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحفيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

و‏قال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور "الصحفيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في ‎اليمن".

وأضاف "يجب على ‎الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور".

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وأوضح منصور أنه من المتوقع أن يبدأ ‎الحوثيون فيما وصفوه بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو لما لا يقل عن 10 صحفيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات.

والصحفيون العشرة هم عبدالخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.

ويواجه الصحفيون العشرة خطر الإعدام عقب اختطافهم من قبل مليشيا الحوثي منذ عام 2015، وإحالتهم في فبراير الماضي إلى المحاكمة في نيابة مكافحة الإرهاب، وفق تقارير دولية.

ويعتقل الحوثيون صحفيين إضافيين، ووفقا للتقارير الدولية فقد عانى الصحفيون ووسائل الإعلام في اليمن من هجمات حوثية مختلفة واعتقالات تعسفية وغيرها من انتهاكات لحرية الصحافة.

وحسب منظمات يمنية، ارتكبت مليشيا الحوثي العام الماضي، نحو 4288 انتهاكاً بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والعاملين في حقل الإعلام.