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العين الإخباريةالسبت 2019/6/1 02:14 صباحا بتوقيت أبوظبي
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الجمعة، إن استهداف أمن المملكة العربية السعودية هو مساس بتماسك العالم الإسلامي بأسره.
وأضاف، خلال كلمته بالقمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، أن" المليشيا الإرهابية الحوثية توجه صواريخها إلى أقدس بقاع الأرض (السعودية).
وأشاد العثيمين بجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وجهود السعودية لإعادة الشرعية.
وأكد أن السلام العادل الشامل هو الأنسب للقضية الفلسطينية وإقامة دولتها على حدود 67 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة ستشكل علامة فارقة في تاريخ منظمة التعاون الإسلامي التي تتوج عامها الـ50.
ولفت إلى حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة المنظمة بكل الإمكانيات والتعزيزات، مشيراً إلى أن دول العالم الإسلامي تقع في قلب التداعيات الخطيرة للأزمات والتحديات الدولية.
وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الإرهاب والتطرف يمثلان طاعون العصر، مجددا رفض المنظمة المحاولات المقصودة لربط ديننا بالإرهاب والتي ترتكبها منظمات مارقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام "التعاون الإسلامي": استهداف أمن السعودية يمسنا جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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