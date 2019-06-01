أوروبا تنتقد اعتزام إسرائيل بيع مساعدات الفلسطينيين

انتقد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، اعتزام إسرائيل بيع مساعدات مقدّمة لقرى بدوية في الضفة الغربية المحتلة إثر مصادرة السلطات الإسرائيلية لها.

وقال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، إن الخيم والمساعدات الإنسانية الأخرى ستعرض في مزاد تجريه وحدة في جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية وتعرف اختصارا باسم "كوغات".

وأضاف عثمان إنّ المساعدات تتضمن "منزلين نقالين تم تسليمهما إلى قرية إبزيق وخيمتين وثلاثة أسقف معدنية إلى قرية الحديدية".

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية صادرت المساعدات التي تناهز قيمتها 15 ألف يورو (17 ألف دولار) في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

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ولم تؤكد وحدة كوغات على الفور إعلانا نشرته صحيفة معاريف في 6 مايو/أيار الجاري تضمن تفاصيل عن بيع "ممتلكات مصادرة" من الضفة الغربية.

لكن الصحيفة قالت "في حالة عدم تقديم مالكي هذه الممتلكات المصادرة طلبا لإعادة ممتلكاتهم خلال 30 يوما من نشر هذه المذكرة، سيتم بيع هذه الأصول".

وقال عثمان إنّ الاتحاد الأوروبي قدم طلبا رسميا لإعادة المساعدات المصادرة لكن بدون أن يتلقى ردا.

وتابع أنّ "بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تدعو السلطات الإسرائيلية لإعادة المواد المصادرة للمنتفعين منها بدون أي شروط في أسرع وقت ممكن" أو تقديم تعويضات.

ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية باستمرار للقرى البدوية لكن السلطات الإسرائيلية تصادرها على الدوام بزعم عدم الحصول على الرخص الضرورية.

ويواجه البدو صعوبات جمة للحصول على تراخيص بناء في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من 50 عاما.