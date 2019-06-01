ترامب يعلن ترشحه لولاية ثانية يونيو المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابيّة لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 يونيو/حزيران المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

وكتب ترامب، عبر حسابه على موقع "تويتر": "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو/حزيران المقبل بأورلاندو في فلوريدا".

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وحسب آخر استطلاعات الرأي الصادرة عند معهد جالوب فإن 46% من الأمريكيين يوافقون على إعادة انتخاب ترامب، كما يرى 50% أنه يقوم بعمله بالشكل المطلوب.

وأشار الاستطلاع أيضاً إلى أن شعبية ترامب مرتفعة جدا بين الجمهوريين بنسبة 91%، وهي النسبة التي تريد إعادة انتخابه، وهناك 12% من الديمقراطيين يرغبون في إعادة انتخابه رئيسا مرة أخرى.

وحسب معهد جالوب فإن أنصار ترامب ومعهم بعض الديمقراطيين قد يدعمون بقاء ترامب مجددا في البيت الأبيض لدورة ثانية.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، ويتم انتخاب الرئيس الأمريكي كل 4 سنوات، وسوف تكون هذه الانتخابات الرئاسية رقم 59.