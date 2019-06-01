- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/6/1 01:04 صباحا بتوقيت أبوظبي
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
قالت الشرطة الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، وإن السلطات احتجزت مشتبها به.
وقالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الأفراد بتجنب المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.