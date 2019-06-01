القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا

قالت الشرطة الأمريكية إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمركز البلدية في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، وإن السلطات احتجزت مشتبها به.

وقالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الأفراد بتجنب المنطقة.