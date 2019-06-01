ترامب يقول إنه سيعلن بمنتصف يونيو ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الاميركي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابيّة لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.

وكتب الملياردير الجمهوري على تويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس (...) في 18 حزيران/يونيو بأورلاندو في فلوريدا".