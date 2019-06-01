أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابيّة لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 حزيران/يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016.
وكتب الملياردير الجمهوري على تويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس (...) في 18 حزيران/يونيو بأورلاندو في فلوريدا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يقول إنه سيعلن بمنتصف يونيو ترشحه لولاية رئاسية ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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