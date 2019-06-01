الان تتابع تطورات مهمة في السودان: مجلس سيادي مدني للرئاسة واجتماع نهائي لإعلان نقل السلطة رسميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت قوى الحرية والتغيير بغالبية كبيرة، تشكيل مجلس سيادي (5+5) ورئاسة دورية للمجلس السيادي على أن يكون منصب رئيس المجلس منصب رمزي سيادي بلا امتيازات سياسية. وأكدت أن القرار داخل المجلس سيكون بموافقة ثلثي الأعضاء. وقال مصدر مطلع داخل قوى إعلان الحرية والتغيير إنهم سيتواصلون هذا المساء بالمجلس العسكري لتحديد اجتماع نهائي يتم فيه إعلان نقل السلطة رسميا.

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