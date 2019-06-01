صورة جماعية للملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

التقط الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية صورة تذكارية جماعية قبل بدء أعمال القمة في قصر الصفا في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر عقد القمة الإسلامية بمكة المكرمة.

واستقبل الملك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي ” قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل” بمكة المكرمة.