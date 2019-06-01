اخبار العالم

صورة جماعية للملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع صورة جماعية للملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

التقط الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية صورة تذكارية جماعية قبل بدء أعمال القمة في قصر الصفا في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مقر عقد القمة الإسلامية بمكة المكرمة.

واستقبل الملك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة ورؤساء وفود الدول الإسلامية المشاركين في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي ” قمة مكة: يدًا بيد نحو المستقبل” بمكة المكرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة جماعية للملوك والأمراء والرؤساء المشاركين في القمة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا