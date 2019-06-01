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الان تتابع جرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:07 ص, 1 يونيو 2019 م
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أعلنت الشرطة المحلية في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، عن عدة إصابات في إطلاق نار بمبنى البلدية، وأكدت القبض على مشتبه به.
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