الان تتابع جرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:07 ص, 1 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الشرطة المحلية في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية، عن عدة إصابات في إطلاق نار بمبنى البلدية، وأكدت القبض على مشتبه به.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرحى في إطلاق نار بولاية أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.