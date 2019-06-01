الان تتابع ترامب: سأعلن عن ترشحي لولاية رئاسية ثانية في 18 يونيو المقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 12:01 ص, 1 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في 18 يونيو المقبل.

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