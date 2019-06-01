أمريكا ترحب بقمتي مكة وتدعو إيران إلى احترام سيادة دول المنطقة

أعلنت الولايات المتحدة ترحيبها بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون

والجامعة العربية لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: "إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح في القمة العربية بمكة المكرمة".

وتابع المسؤول: "رسالتنا لإيران ثابتة، نتوقع منها احترام سيادة العراق ودول المنطقة الأخرى احتراما كاملا، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والامتناع عن السلوكيات التي تثير التوترات الطائفية أو تمكن المتطرفين".

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واستضافت مدينة مكة المكرمة ليل الخميس الجمعة قمتين؛ إحداهما لدول مجلس التعاون الخليجي، والأخرى لدول الجامعة العربية، وتستضيف مساء الجمعة قمة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وأدان القادة العرب المشاركون في القمة الطارئة التي عقدت في مكة المكرمة الأعمال التي قامت بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد البيان الختامي الصادر عن القمة -الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط- على أن سلوك إيران في المنطقة يهدد الأمن والاستقرار في الإقليم بشكل مباشر.

وأكدت القمة العربية حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، مستنكرة استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع على السعودية.