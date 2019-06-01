الجيش اليمني يحقق تقدما ميدانيا في 3 جبهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، تعز، الضالع

حققت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدما ميدانيا في جبهات باقم بصعدة، وقعطبة بالضالع جنوبا، وشمال تعز وسط اليمن، وسط انهيار كبير في صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وتمكنت من قطع خطوط إمداد عن ميليشيات الانقلابيين ما بين باقم والربوعة، بعد فرض سيطرتها أمس على تلال الصعاب والعتيمة ومثلث سبعة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة، عقب هجوم مباغت شنته على تجمعات تمركزت فيها ميليشيات الحوثي.

وشهدت جبهات الضالع وقعطبة معارك عنيفة تمكنت خلالها القوات المشتركة من السيطرة على مناطق الريبي وسليم والزيريات في جبهة شخب وتطهيرها بالكامل، والوصول إلى أطراف منطقة الفاخر، فيما صدت القوات المشتركة والحزام الأمني هجوما للحوثيين باتجاه منطقة المشاريح في جبهة حجر.

وفي شمال قعطبة استكملت قوات الجيش الوطني تحرير منطقة «الدوير» والسيطرة عليها بشكل كامل، فيما أصبح «باب غلق» تحت مرمى نيران الجيش والمقاومة، ولقي القيادي الحوثي أبوعلي المتوكل مصرعه مع 14 آخرين.

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وفي تعز تمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع في شمال وشرق مدينة تعز، إذ حققت القوات تقدما جديدا، وأحكمت السيطرة على جبل القارع شمال غرب المدينة، بعد مواجهات عنيفة ومتواصلة مع ميليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وأكد المركز الإعلاني للجيش اليمني أن المواجهات امتدت إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران في تعز، وأدت إلى مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، وبالتزامن مع المواجهات، شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في تباب وجبال الزيبة والمدرجات وجبل القارع والزانخ.

وأسفر القصف عن تدمير أسلحة رشاشة ومدفعيات، فضلا عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن التدخلات الإيرانية عبر دعم عناصرها التخريبية في عدد من الدول العربية وبينها اليمن ومساندتها لميليشيات الحوثي الانقلابية بالسلاح والمال، دمر اليمن وبنيته التحتية ونسبه الاجتماعي، واقتصاده الوطني، وثمن ما يقوم به التحالف العربي بقيادة الأشقاء في السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، نيابة عن العالم لتطبيق القرارات الدولية الملزمة ومساندة الحكومة الشرعية.

وأكد أن الحكومة وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء تسعى لتأسيس مرحلة من التعافي الحقيقي في اليمن، وتجاوز آثار كارثة الانقلاب في جميع الجوانب.

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