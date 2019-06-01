مؤسس «ويكيليكس» يعاني صدمة جراء التعذيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جنيف

أشار مقرر الأمم المتحدة بشأن التعذيب، نيلز ميلزر أمس إلى وجود علامات «واضحة» للتعذيب النفسي على مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، والتي لحقت به جراء سنوات من الحجز والاضطهاد.

وزار مقرر الأمم المتحدة ميلزر، أسانج في محبسه ببريطانيا في التاسع من مايو الحالي رفقة اثنين من خبراء الطب المتخصصين في فحص ضحايا التعذيب، وقال ميلزر في بيان صدر في جنيف «كان واضحا أن صحة السيد أسانج تضررت على نحو خطير جراء البيئة شديدة العدائية والتعسفية التي تعرض لها لسنوات كثيرة».