السعودية تكثف توزيع الوجبات والسلال الغذائية في اليمن ودول العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل كثفت السعودية توزيع الوجبات الرمضانية والسلال الغذائية في محافظات اليمن وعدد من دول العالم، وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ25 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار، حيث وزع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات في حضرموت، و1530 وجبة إفطار في الضالع على عابري السبيل، كما وزع في مديريتي المكلا ودوعن بمحافظة حضرموت 800 وجبة إفطار.

وفي محافظة أبين وزعت 1,224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وفي مأرب تم توزيع 1,632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين وعابري السبيل، ووزع المركز 2,000 كرتون تمر للنازحين والمتضررين في مأرب، و120 سلة غذائية في مناطق حديبو ونوجهر وعجمه وتروبه وجبئه بمحافظة سقطرى اليمنية، استفادت منها 98 أسرة.

واستمر المركز في توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن، حيث جرى توزيع 898 سلة غذائية رمضانية تزن 48 طنا على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، استفاد منها 5,547 فردا.