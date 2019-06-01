السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله
أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأوضحت أن فتى (16 عاما) قتل قرب بيت لحم برصاصة أطلقها عليه جنود الجيش اخترقت قلبه ورئتيه. وأضافت أن شابا (21 عاما) أصيب في المكان نفسه برصاصة حية في البطن وتم نقله إلى غرفة العمليات بحالة خطيرة.
وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين على حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولتهم الوصول إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.