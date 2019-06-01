مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح أمس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضحت أن فتى (16 عاما) قتل قرب بيت لحم برصاصة أطلقها عليه جنود الجيش اخترقت قلبه ورئتيه. وأضافت أن شابا (21 عاما) أصيب في المكان نفسه برصاصة حية في البطن وتم نقله إلى غرفة العمليات بحالة خطيرة.

وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على فلسطينيين على حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولتهم الوصول إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة.