خطة يابانية روسية لإنهاء ملف جزر متنازع عليها منذ 70 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

اتفق وزير الخارجية الياباني تارو كونو ونظيره الروسي سيرجي لافروف أمس على العمل من أجل إعداد خطة لتنفيذ أنشطة اقتصادية مشتركة بشأن جزر متنازع عليها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كونو في مؤتمر صحفي مع لافروف في طوكيو «أكدنا أننا سنمضي قدما بأسلوب مرن وبناء».

Advertisements

واستولت القوات السوفيتية على الجزر من الإمبراطورية اليابانية قبل أكثر من 70 عاما، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وحال النزاع دون توقيع الدولتين معاهدة سلام بعد انتهاء الحرب.

وأدان وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا أمس الأول ما وصفه بوجود عسكري روسي متنام في الجزر التي تسميها طوكيو «الأقاليم الشمالية»، والتي تقع قبالة جزر هوكايدو شمال اليابان.

وأصر لافروف أمس على أن روسيا لديها الحق في إجراء أنشطة عسكرية في الأرخبيل الذي تسميه «جزر كوريل».

وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية «إن القوات المسلحة الروسية نشطة في أقاليمها السياسية، ولها الحق في القيام بذلك استنادا إلى القانون الدولي».